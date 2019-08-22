2019-08-22T15:38:12+03:00
Общество

Ребенок, сидевший за смартфоном по 10 часов в сутки, заработал косоглазие

Но отказываться от любимого занятия мальчик не собирается
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Игры на телефоне привели ребенка к косоглазиюИгры на телефоне привели ребенка к косоглазиюФото: REUTERS
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Лето девятилетнего мальчика из китайского города Хэфэй выдалось весьма "увлекательным". По крайне мере, для него. Ребенок целыми днями играл в телефон, не выпуская его из рук по 10 часов в сутки. Куда смотрели родители - непонятно.

По их словам, уследить за чадом никак не получалось. Мальчик хватал гаджет и убегал, как только родители отворачивались. Результат такого времяпровождения на лицо, точнее на глаза. За лето у ребенка развилось сильное косогласие. Родители немедленно отвели его к окулисту. Врач посоветовал ограничить время, проводимое перед экраном телефона, как минимум, на несколько месяцев. Это привело ребенка в ужас.

- Нет, я не смогу, - негодующе ответил он врачу.

Но отказаться от смартфона все же придется. Если в скором времени ситуация не станет лучше, то мальчику придется сделать операцию, передает AsiaOne.

ИСТОЧНИК KP.RU

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