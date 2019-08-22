Захарова станцевала лезгинку на форуме "Машук"

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-22T17:43:34+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук".

mid.rus Мария Захарова станцевала кавказский танец на Машуке

Дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам. Захарова вышла танцевать в центр круга в паре с танцором под одобрительные аплодисменты окружающих.

Видео танца опубликовано в официальном аккаунте российского ведомства в Twitter.

Накануне представитель МИД РФ провела брифинг на полях форума и пообщалась с молодежью.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что робот-кавказец в папахе станцевал лезгинку для Дмитрия Рогозина. Глава «Роскосмоса» посетил молодежный форум «Машук». Танцующий робот в папахе очень понравился и насмешил Дмитрия Рогозина. Сам глава госкорпорации приехал на форум с роботом — на майке политика красовался знаменитый Фёдор, который в четверг, 22 июля, успешно стартовал к МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU