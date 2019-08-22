Захарова станцевала лезгинку на форуме "Машук"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук".
Дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам. Захарова вышла танцевать в центр круга в паре с танцором под одобрительные аплодисменты окружающих.
Видео танца опубликовано в официальном аккаунте российского ведомства в Twitter.
Накануне представитель МИД РФ провела брифинг на полях форума и пообщалась с молодежью.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что робот-кавказец в папахе станцевал лезгинку для Дмитрия Рогозина. Глава «Роскосмоса» посетил молодежный форум «Машук». Танцующий робот в папахе очень понравился и насмешил Дмитрия Рогозина. Сам глава госкорпорации приехал на форум с роботом — на майке политика красовался знаменитый Фёдор, который в четверг, 22 июля, успешно стартовал к МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU