2019-08-22T19:27:43+03:00
В мире

Генконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать людных мест в Гонконге

Новые митинги, по информации российского ведомства, запланированы на 23-25 августа
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Генконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать людных мест в ГонконгеГенконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать людных мест в ГонконгеФото: соцсети
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Генеральное консульство РФ в Гонконге посоветовало россиянам отказаться от посещения мест массового скопления людей из-за акций протестов.

Новые митинги, по информации Генконсульства России, запланированы на 23-25 августа.

- Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок, - подчеркнуло консульство в Facebook.

Генконсульство также посоветовало российским гражданам прибывать в аэропорт Гонконга не менее, чем за три часа до вылета. А также внимательно следить за информацией о статусе рейсов на сайте аэропорта.

Напомним, митинги, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что более 1,7 млн человек на днях приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге. Акция протеста прошла в парке Виктория и парализовала улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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