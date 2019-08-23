2019-08-23T00:27:55+03:00
Происшествия

В Лос-Анжелесе в результате стрельбы пострадали четыре человека

По предварительным данным, огонь по людям открыла женщина
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Лос-Анжелесе в результате стрельбы пострадали четыре человекаВ Лос-Анжелесе в результате стрельбы пострадали четыре человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Лос-Анжелесе, штат Калифорния, прогремели выстрелы. В результате стрельбы четыре человека получили ранения. Все случилось днем в четверг, 22 августа, в деловом районе города на и улице Сан-Джулиан. На месте происшествия работает полиция.

По данным телеканала Fox-11, огонь по людям открыла женщина. После этого она скрылась с места. Личность стрелявший на данный момент установить не удалось. Сотрудники полиции работают над этим. Они также ведут ее поиски. О состоянии пострадавших дополнительно не сообщается.

Напомним, что в начале августа США за сутки произошло три массовых расстрела в трех разных штатах - Техасе, Огайо и Иллинойсе. В результате терактов были убиты 29 человек, более 40 госпитализированы. Стрелок из Техаса сдался и был арестован полицией. В Огайо стрелявшего ликвидировали на месте. А в Иллинойсе стрелка не удалось задержать сразу же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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