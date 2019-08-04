2019-08-04T19:47:04+03:00
В мире

Третья массовая стрельба в США за сутки: 7 человек ранены

В результате воскресных терактов убиты 29 человек, более 40 находятся в больницах [видео]
Мария БЕРК
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За последние сутки в США произошло три массовых расстрела в трех разных штатахЗа последние сутки в США произошло три массовых расстрела в трех разных штатахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки в США произошло три массовых расстрела в трех разных штатах - Техасе, Огайо и Иллинойсе. Жертвами этих терактов стали 29 человек, почти 50 получили ранения.

Все началось днем в субботу в городе Эль-Пасо (штат Техас), где 21-летний Патрик Крушиус открыл огонь из винтовки по посетителям супермаркета. В этот момент магазине находилось от 1000 до 3000 покупателей. Жертвами нападения стали 20 человек, еще 26 получили ранения.

Сам стрелок сдался полиции и был арестован полицией. Как пишут американские СМИ, Кришиус разделял идеи нацизма и фашизма. Перед атакой он опубликовал в соцсетях манифест, где назвал выходцев из Мексики «захватчиками»,из-за которых страдает культура и экономика США, и объявил своим кумиром другого массового убийцу — организатора расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии этой весной.

- Стрельба в Эль-Пасо была не только трагедией, но и актом трусости. Я вместе со всеми в этой стране осуждаю этот ненавистный поступок, - написал в своем Твиттере президент США Дональд Трамп.

Буквально следом пришли шокирующие новости из другого штата, Огайо. Около часа ночи в центре города Дейтон 24-летний Коннор Беттс устроил стрельбу около бара Ned Peppers. Погибли 9 человек, 16 прохожих оказались ранены.

Полиции удалось в течение минуты убить стрелка, который был одет в бронежилет. Сейчас следователи устанавливают мотивы его преступления.

Примерно в это же время — в районе часа ночи — в Чикаго в «Дуглас парк» рядом с детской площадкой неизвестный открыл огонь. Стрельбу он вел из черного автомобиля Chevrolet Camaro. 7 человек оказались ранены. Стрелок до сих пор не задержан. Полиция ведет его поиски.

Как подсчитали журналисты, это уже 251-й «шутинг» (массовый расстрел) в США с начала этого года. Такие происшествия происходят в Штатах почти каждый день.

После массовых расстрелов в эти выходные представители Демократической партии призвали власти США ввести контроль за оборотом оружия в стране. В свою очередь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выразили обеспокоенность ростом антимигрантских настроений в Соединенных Штатах.

- Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты как преступления на почве ненависти, - написала глава Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. - Мои мысли сегодня о жертвах и их семьях в Эль-Пасо и Дейтоне.

Семь человек ранены в результате стрельбы в парке в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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