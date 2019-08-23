Джонсон на встрече с Макроном закинул ногу на стол
В сети появилась фотография, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном положил ногу на журнальный столик в Елисейском дворце. Пользователи сразу же раскритиковали поступок британца.
- Грубый и смущающий. Представьте, если Макрон положит ногу на стол в Букингемском дворце, - написала в своем аккаунте в Twitter биограф британского премьера Соня Пернелл.
Однако немного позже в интернете опубликовали видео, в момент которого была сделана фотография. Оно все и прояснило. Джонсон в момент переговорв не сидел с заброшенной на стол ногой, он лишь на несколько секунд оперся на него обувью, после чего тут же извинился. Но фотографы успели сделать снимок. В этот момент лидеры просто шутили об использовании стола в качестве скамеечки для ног.
Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном.
ИСТОЧНИК KP.RU