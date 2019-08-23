Няня года: в Новой Зеландии спикер парламента прямо на заседании нянчит ребенка

СЕГОДНЯ 02:04 2019-08-23T02:04:31+03:00

Депутат с малышом на руках вступал в дискуссии и кормил его, не отвлекаясь от работы [видео]

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Пользователей социальных сетей позабавило милое видео, главные действующие лица которого - спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард и младенец. Мужчина председательствовал на парламентском заседании с малышом на руках. Оказалось, что это даже не его ребенок, а коллеги - другого члена парламента Тамати Коффи, который накануне вышел из декретного отпуска. Мальчик родился около месяца назад.

- Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость. Поздравляю с рождением нового члена вашей семьи, - написал в своем аккаунте в Twitter Тревор Маллард.

У спикера парламента трое своих детей, поэтому он с легкостью кормит ребенка, не отвлекаясь от работы, а также укачивая его участвует в дискуссиях. Отец мальчика в интервью одному из местных телеканалов позже сказал, что чувствовал поддержку своих коллег-парламентариев.

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард нянчит ребёнка прямо на заседании.Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард нянчит ребёнка прямо на заседании

ИСТОЧНИК KP.RU