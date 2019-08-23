В России побит рекорд по количеству долгожителей

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-23T06:00:33+03:00

В списке люди, которым больше ста лет

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В России поставили новый рекорд по количеству долгожителей. В список таких людей вошли те, кому исполнилось или больше ста лет. На 1 января 2019 года, согласно данным Росстата таких россиян было больше 20,5 тысяч. Это почти на 17% больше, чем было в 2017 году.

Как сообщают «Известия», численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд. За эти годы число долгожителей увеличилось практически втрое.

При этом, как говорят эксперты, государству потребуется решить некоторые проблемы, которые связаны с доступностью социального и медицинского ухода для этих людей.

Однако взрывной рост численности долгожителей связан не только с увеличением продолжительности жизни среди населения страны, но и с совершенствованием системы статистического учета.

ИСТОЧНИК KP.RU