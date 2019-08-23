2019-08-23T09:33:33+03:00
В мире

Британки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказанием

В 1997 году шесть подруг закопали письмо, в котором пофантазировали о своем будущем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказаниемБританки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказанием
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Шесть британок откопали зарытую 22 года назад капсулу времени и были шокированы «пугающе точным» предсказанием.

Как сообщает таблоид Mirror, еще в 1997 году подруги Джемма Линч, Эмма Пейдж, Шан МакГрири, Джемма Албистон, Джемма Рафседж и Кейти Винн, которым тогда было 15 лет, закопали капсулу времени с плакатами своих кумиров, отрывками из личных дневников и шутливыми предсказаниями о карьере и будущих женихах каждой.

Девушки договорились открыть капсулу только спустя 10 лет, однако встретились в полном составе только через 22 года.

Подруги были поражены тем, что Пейдж, как они и предсказывали, стала учительницей начальной школы, Албистон стала собачьим парикмахером. МакГрири работает в офисе, а Линч преподавала 13 лет, но больше всего ее поразило то, что нарисованное в предсказании платье было очень похоже на ее свадебное.

Напомним, накануне на Аляске нашли бутылку с посланием 1969 года от советских моряков из Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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