Роналду сказал, когда уйдет из сборной Португалии

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-23T11:55:30+03:00

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Криштиану Роналду назвал условие, при котором он покинет расположение сборной навсегда.

«Я не закрываю дверь в сборную Португалии. Пока у меня есть мотивация и силы, я всегда готов прибыть в расположение команды. Покину сборную, только когда меня перестанут приглашать», - приводит его слова AS.

Португалец не исключает и того, что выйдет с капитанской повязкой на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. К этому времени звезде «Ювентуса» будет уже 37 лет, но итальянский чемпионат как раз не удивить такими цифрами. Нападающему сборной Италии и капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле на сезон 2019-2020 идет 37-й год, а о завершении карьеры ни за сборную, ни за клуб он объявлять не собирается.

Ранее сообщалось, что Роналду дал пространный ответ так и по поводу карьеры футболиста в целом.

«Может быть закончу карьеру уже в следующем году, а может быть буду играть до 40 лет. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом, и я должен продолжать это делать». – приводит его ответ на этот вопрос AS.

ИСТОЧНИК KP.RU