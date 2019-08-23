Дни Москвы проходят в Липецкой области

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-23T11:47:50+03:00

Изменить размер текста: A A

После пятилетнего перерыва в Липецкой области вновь проводятся Дни Москвы. И сегодня, 22 августа в регион прибыла делегация из столицы. В течение нескольких дней в областном центре пройдут круглые столы с участием бизнесменов обоих регионов, представителей культуры, туризма и образования. Запланировано и проведение множество культурных событий. Утром состоялась официальная встреча врио главы региона Игоря Артамонова с делегацией города Москвы. Губернатор Липецкой области в своей речи отметил, что Москва самый передовой субъект в России и самый благоустроенный город. И конечно, у кого как не от него перенимать лучшие практики.

"Это и программа «Московское долголетие», и различные пилотные проекты в медицине, образовании. В свою очередь мы ждём в наших особых экономических зонах московских инвесторов. В первую очередь нас интересует экологически чистое производство", – подчеркнул Игорь Артамонов.

Отметим, что Липецкая область ежегодно наращивает объёмы поставки своей продукции в столицу. Так, товарооборот между регионами в сфере молочной промышленности за последние шесть лет увеличился в восемь раз. Растут объёмы поставки в столицу мясной продукции и овощей закрытого грунта. Только в прошлом году липецкие товаропроизводители провели в Москве 15 ярмарок, где представили свою продукцию. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заверил, что в этом году липчанам будет выделено больше торговых площадок для реализации товаров. Он выразил надежду, что Дни Москвы в Липецкой области станут очередным шагом к реализации общих планов.

"Здравоохранение, инвестиции, образование, туризм – нам интересно сотрудничество в разных сферах. Для нас очень важно, чтобы деловые отношения между субъектами развивались», - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU