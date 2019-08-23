У него "кость широкая": В Филадельфии огромный кот поселился в приюте и привел в восторг полицейских

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-23T16:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

22 августа в приюте для животных американского города Филадельфия появился необычный питомец. Коты и собаки части оказываются в стенах заведения, но этот представитель "усатых-полосатых" впечатлил.

Кот был такой огромный, что работники приюта долго не могли понять, какой он породы. Его вес составил целых 12 килограммов. Сотрудники Моrris Аnimаl Rеfugе прозвали новосела БиДжей.

Ветеринары признали, что у животного есть лишний вес, но внушительные размеры достигаются еще и из-за «широкой кости».

- Мистер Биг – самый огромный из всех огромных котов. Но самое важное, сможете ли вы подарить ему дом? Приютите эту гигантскую концентрацию пушистости и любви. Пожалуйста, делайте ретвит, чтобы помочь этому парню с грустными глазами найти счастье!, - делятся в Twitter работники приюта.

Волонтеры уточняют, что БиДжею два года. Он похож на своих сородичей породы саванна или даже мейн-кун, но все-таки является обычным беспородным котом. Уточняется, что характер у «большого мальчика» уравновешенный, а сердце такое же большое, как и он сам.

Местные стражи порядка даже готовы взять этого мальчишку с грустными глазами к себе на службу

Кот оказался в приюте, потому что хозяева не могли больше ухаживать за ним. Однако неравнодушных к судьбе БиДжея оказалось очень много – публикация с обращением взять в добрые руки котейку набрала более 30 тысяч лайков в Twitter и свыше 40 тысяч лайков на сервисе Imgur.

Пользователи соцсетей в восторге от БиДжея и не устают шутить по поводу его огромного размера. В стороне не остались даже местные стражи порядка., сообщает телеканал "360".

- Если кот не найдет дом, что маловероятно, мы будем рады принять его в нашу отдел K9 как первую служебную кошку. Он же кошка, да?! — прокомментировали публикацию представители полиции Филадельфии.

ИСТОЧНИК KP.RU