МИД РФ потребовал разобраться с вандалами, осквернившими памятник маршалу Коневу в Праге

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-23T19:22:17+03:00

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В ночь на 22 августа 2019 года в Праге в очередной раз осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Монумент облили краской и испасили оскорблениями. На следующий день Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Чехии в РФ. Ему был заявлен «решительный протест» из-за произошедшего.

- Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, найти и наказать вандалов, привести памятник в порядок и побеспокоиться о его дальнейшей сохранности, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе дипведомства.

В МИД РФ напомнили, что именно Конев командовал 1-м Украинским фронтом, освободившим Прагу от нацистов. Как раз к 35 годовщине этого события в 1980 году и был открыт памятник Коневу.

- Только это связывает маршала с Чехией, - уточнили в ведомстве. - А вот попытки «историков» связать его имя с событиями 1968 года, к которым он не имел отношения, вызывают особое возмущение. Общественности навязывается негативный, противоречащий исторической действительности образ воинов-освободителей.

Российские дипломаты уверены, что имеет место попустительство со стороны местных властей с целью исказить историю и умалить значение Великой Победы, иначе бы вандалы не могли раз за разом осквернять скульптуру Конева.

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ИСТОЧНИК KP.RU