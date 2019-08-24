Иван Охлобыстин рассказал, почему на самом деле перестал быть священником
Как известно, Охлобыстин надолго оставлял кино ради Русской православной церкви. Он был рукоположен в священники. Однако в 2011 году патриарх Кирилл отстранил актера от служения, по его собственной просьбе. Иван не раз признавался, что хочет вернуться к обязанностям батюшки. О том, почему отказался от сана, Охлобыстин рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда":
- Мне служилось комфортно, я восхищался людьми в церкви. По уровню открытости, контроля над жизнью, целеустремленности это восхитительные люди. Но я наносил церкви явственный имиджевый урон.
Развились социальные сети и было много очень критики. Хороших отзывов обо мне было много, но и плохих тоже. Лицедей я или не лицедей, могу играть в кино не могу - вся эта муть набралась, и в какой-то момент меня могли лишить сана. Для меня это было бы очень плохо. Единственный выход, который я нашел - договориться со святейшим Патриархом Кириллом, что пока я снимаюсь в кино, не буду священствовать. Я причащаюсь в алтаре, я по-прежнему в церкви, но сейчас я не священник.
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