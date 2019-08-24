2019-08-24T06:14:27+03:00
Экономика

Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютой

Марк Карни отметил, что торговые войны США отражаются на предпринимателях во всем мире
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Глава Банка Англии Марк КарниГлава Банка Англии Марк КарниФото: REUTERS
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Зависимость большинства стран мира от доллара США как резервной мировой валюты связана с большими экономическими рисками, заявил глава Банка Англии Марк Карни и предложил вместо американского «зеленого» выбрать резервной новую электронную валюту.

«В многополярном мире нужна многополярная валюта», - приводит слова руководителя Центрального банка Великобритании телеканал CNBC.

По мнению Марка Карни, торговые войны Соединенных Штатов отражаются на предпринимателях, работающих даже в тех странах, которые прямо в эти споры не вовлечены, финансовый рынок лихорадит. А основанная на мировой корзине товаров новая электронная валюта сбалансирует международную экономическую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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