Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютой

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-24T06:14:27+03:00

Марк Карни отметил, что торговые войны США отражаются на предпринимателях во всем мире

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Зависимость большинства стран мира от доллара США как резервной мировой валюты связана с большими экономическими рисками, заявил глава Банка Англии Марк Карни и предложил вместо американского «зеленого» выбрать резервной новую электронную валюту.

«В многополярном мире нужна многополярная валюта», - приводит слова руководителя Центрального банка Великобритании телеканал CNBC.

По мнению Марка Карни, торговые войны Соединенных Штатов отражаются на предпринимателях, работающих даже в тех странах, которые прямо в эти споры не вовлечены, финансовый рынок лихорадит. А основанная на мировой корзине товаров новая электронная валюта сбалансирует международную экономическую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU