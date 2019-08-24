Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютой
Зависимость большинства стран мира от доллара США как резервной мировой валюты связана с большими экономическими рисками, заявил глава Банка Англии Марк Карни и предложил вместо американского «зеленого» выбрать резервной новую электронную валюту.
«В многополярном мире нужна многополярная валюта», - приводит слова руководителя Центрального банка Великобритании телеканал CNBC.
По мнению Марка Карни, торговые войны Соединенных Штатов отражаются на предпринимателях, работающих даже в тех странах, которые прямо в эти споры не вовлечены, финансовый рынок лихорадит. А основанная на мировой корзине товаров новая электронная валюта сбалансирует международную экономическую систему.
ИСТОЧНИК KP.RU