2019-08-24T00:17:12+03:00
Экономика

После заявлений Трампа и главы ФРС рухнули ключевые индексы США

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,36%, а S&P 500 – почти на 2,6%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На фондовых торгах в США снизились ключевые индексыНа фондовых торгах в США снизились ключевые индексыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в пятницу, 23 августа, на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи резко упали ключевые американские индексы.

Так, промышленный индекс Dow Jones за несколько часов торгов потерял 619,16 пункта (2,36%) и достиг отметки 25633,08 пункта, индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний Соединенных Штатов, снизился на 75,84 пункта (2,59%) – до 2847,11 пункта, а индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 239,62 пункта (3,00%) и теперь держится на отметке 7 751,77 пункта, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу Дональд Трамп заявил, что ответит на решение КНР увеличить ввозные пошлины на автомобили и запчасти из США, призвав американские компании уходить с рынка Китая.

Глава ФРС же в этот же день назвал экономическую ситуацию в стране в целом «благоприятной», однако Джером Пауэлл не стал давать прогноза по базовой процентной ставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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