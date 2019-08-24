Правительство ФРГ потребовало закрыть «Миротворец»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-24T11:16:15+03:00

В Германии сообщили, что украинский сайт «всегда становился темой для обсуждений» немецкого кабмина

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Правительство Германии осуждает сайт «Миротворец» и требует от властей незалежной удалить данный сайт. Соответствующим образом немецкий кабмин ответил на запрос Левой партии ФРГ, которая назвала «Миротворец» «инструментом запугивания украинского народа»

«Федеральное правительство совершенно определённо осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — цитирует RT ответ немецкого кабмина, в котором отмечается, что украинский сайт «всегда становился темой для обсуждений, когда появляется повод для этого».

Тем не менее, в правительстве ФРГ, подчеркнули, что Берлин не прекратить финансовую поддержку различных проектов по продвижению демократии и гражданского общества на Украине.

В прошлом году удаление украинского сайта потребовало МИД ФРГ после размещения на нем данных экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Напомним, на сайте «Миротворец» размещаются личные данные «врагов Украины» по версии местных радикальных националистов.

ИСТОЧНИК KP.RU