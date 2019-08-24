Правительство ФРГ потребовало закрыть «Миротворец»
Правительство Германии осуждает сайт «Миротворец» и требует от властей незалежной удалить данный сайт. Соответствующим образом немецкий кабмин ответил на запрос Левой партии ФРГ, которая назвала «Миротворец» «инструментом запугивания украинского народа»
«Федеральное правительство совершенно определённо осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — цитирует RT ответ немецкого кабмина, в котором отмечается, что украинский сайт «всегда становился темой для обсуждений, когда появляется повод для этого».
Тем не менее, в правительстве ФРГ, подчеркнули, что Берлин не прекратить финансовую поддержку различных проектов по продвижению демократии и гражданского общества на Украине.
В прошлом году удаление украинского сайта потребовало МИД ФРГ после размещения на нем данных экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
Напомним, на сайте «Миротворец» размещаются личные данные «врагов Украины» по версии местных радикальных националистов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»