2019-08-24T12:37:33+03:00
Звезды

Умер Карло Делле Пьяне, знаменитый итальянский актер

Карло Делле Пьяне умер в возрасте 83
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Карло Делле Пьяне, знаменитый итальянский актерУмер Карло Делле Пьяне, знаменитый итальянский актерФото: Социальные сети
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В Риме в возрасте 83 лет умер знаменитый итальянский актер Карло Делле Пьяне. О смерти известного актера сообщила его супруга Анна Криспино агентству ANSA. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.

Карло Пьяне недавно отмечал 70-летие актерской карьеры, за которую он успел поработать с такими знаменитыми режиссерами, как Витторио Де Сика, Тото, Пупи Авати, Альберто Сорди.

Итальянский актер сыграл в фильмах Билет на поезд (2005), Рождественский реванш (2004), Рыцари крестового похода (2001), Дорога ангелов (1999), Я и король (1995) и многие другие. Он обладатель премии «Золотой глобус» и премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля за роль в фильме Студенческий поход (1983), а также «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за фильм Рождественский подарок (1986).

ИСТОЧНИК KP.RU

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