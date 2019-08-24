Умер народный артист России Виталий Логвиновский

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-24T12:51:54+03:00

Дата прощания с артистом пока не известна. Фото: Калужский драматический театр

Ему было 78 лет

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Ушел из жизни Виталий Логвиновский – об этом сообщили на сайте калужского драмтеатра, где актер работал с 1974 года. Причину смерти артиста коллеги называть не стали. В театре назвали Логвиновского «большим актером и замечательным человеком».

Он не планировал становиться актером, но вышло так, что именно в театре служил большую часть жизни. Окончил ГИТИС, потом трудился в театрах Павлодара и Волгограда.

- Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий, - вспоминают артиста в калужском театре. - Одной из самых удачных ролей в карьере актера стала роль Скапена в комедии Мольера.

Звание народного артиста присвоено Виталию Логвиновскому в 2006 году.

Логвиновский также блистал и на большом экране. Он сыграл одну из ролей в фильме 1999 года Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок».

ИСТОЧНИК KP.RU