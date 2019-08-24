2019-08-24T15:19:28+03:00
Звезды

Умер Юрий Живов, легендарный переводчик кинофильмов

Юрий Живов умер на 62-м году жизни [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер Юрий Живов, легендарный переводчик кинофильмовУмер Юрий Живов, легендарный переводчик кинофильмовФото: СОЦСЕТИ
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В четверг, 22 августа на 62-м году умер знаменитый переводчик иностранных фильмов и голос киногероев 90-х Юрий Живов. Об этом сообщил его коллега Андрей Дольский.

«К сожалению сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов. Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку. Похороны в воскресенье», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Живов с детства начал интересоваться иностранными языками. Он окончил школу в Праге и поступил в Московский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности переводчика английского, немецкого и шведского языков. После университета стажировался в ГДР.

Актеры дубляжа 90-х годов.

В конце 1980-х годов увлекся авторским переводом фильмов, выходивших на VHS-кассетах. Он переводил фильмы «Падение», «Любовник леди Чаттерлей», «Вой», «Исповедь чистильщика окон», мультсериал «Том и Джерри» и многие другие.

Дело №39 (перевод Ю. Живов).

Голосом Живова говорят герои 1300 фильмов. При этом кроме американских кинокартин он переводил и немецкие.

Интервью с Юрием Живовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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