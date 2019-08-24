2019-08-24T15:51:02+03:00
Спорт

Сломавшая позвоночник на Олимпиаде спортсменка Мария Комиссарова показала новорожденную дочь

В 2014 года во время тренировки на трассе ски-кросса в Сочи фристайлистка получила серьезную травму
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария написала в соцсетях, что старается получать от жизни удовольствиеМария написала в соцсетях, что старается получать от жизни удовольствиеФото: Instagram.com
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Участница Олимпийских игр в Сочи Мария Комиссарова стала мамой во второй раз – 9 августа она родила дочь. Фотографией с маленькой Милитиной экс-спортсменка поделилась на странице в инстаграм.

- Нас четверо! Алексей, Мария, Матео, Милитина Чаадаевы! Не могу поверить, смотрю на фотки, ведь недавно было только двое, а тут четверо! — подписала снимок Мария.

Молодая мама призналась, что старается получать от жизни удовольствие несмотря ни на что. В 2014 году во время тренировки участницы Олимпийских игр в Сочи получила серьезную травму. Во время спуска фристайлистка потеряла равновесие и врезалась в препятствие. Она сломала позвоночник и оказалась прикована к инвалидному креслу.

Девушка два года проходила лечение в частной клинике, где ее пообещали поставить на ноги. Сама Мария призналась, что верила в то, что быстро поправится. Но лечение не помогло. За день в честной клиники Германии она отдавала полторы тысячи евро. Методы лечения спортсменка сравнивала с пытками – настолько болезненными были экспериментальные процедуры. Позже она оказалась на лечении в Испании. Когда стало понятно, что результата нет и обещавшие поставить на ноги Марию, врачи ее обманули, она подала иск в суд на сумму 56 миллионов рублей.

Два года назад у нее родился сын. Муж Марии Алексей во всем поддерживает супругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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