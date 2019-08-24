2019-08-24T17:00:47+03:00
Политика

Меркель прибыла во Францию на саммит G7

Перед открытием собрания канцлер Германии встретится с президентом республики Эммануэлем Макроном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский город Биарриц, где в эту субботу, 24 августа, состоится открытие саммита Группы семи.

Ожидается, что перед началом мероприятия немецкий политик встретится с президентом республики Эммануэлем Макроном и проведет с ним двусторонние переговоры по ряду актуальных тем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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