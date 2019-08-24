2019-08-24T21:07:40+03:00
В мире

NASA: в космосе было совершено первое преступление

Американский астронавт Энн МакКлейн следила за банковским счетом своей экс-супруги прямо с МКС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Астронавт Энн МакКлейнАстронавт Энн МакКлейнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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NASA впервые зафиксировало преступление, совершенное в условиях космоса. Оказалось, что американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей экс-супруги, отставного офицера воздушной разведки США Саммер Уорден прямо с Международной космической станции.

Женщина заметила, что кто-то постоянно посещает ее аккаунт и обратилась в банк за разъяснениями. Специалисты выяснили, что один из компьютеров, с которых осуществлялся вход, находится в сети NASA.

После этого Уорден обратилась с жалобой в американскую Федеральную торговую комиссию. Вызванная для дачи показаний МакКлейн призналась, что действительно заходила в аккаунт с помощью пароля, который использовался, когда их однополый брак был еще в силе.

По словам астронавта, она просто хотела убедиться, что бывшей возлюбленной и ее сыну хватает денег на жизнь. Она также не знала о существующем запрете на слежку за счетом, передает The New York Times.

Сайт kp.ru писал, что Энн МакКлейн вернулась с МКС на Землю в конце июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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