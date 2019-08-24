Олег Меньшиков попал в реанимацию после употребления алкоголя

СЕГОДНЯ 23:29 2019-08-24T23:35:00+03:00

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Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой резко почувствовал себя плохо.

Актеру стало плохо после употребления алкоголя, пишет РЕН ТВ. 59-летнего Олегу Меньшикову срочно потребовалась помощь врачей. Он находится в одной из ведомственных клиник

Других подробностей инцидента пока нет. О самочувствии артиста не сообщается. Известно, что на данный момент медики оказывают артисту всю необходимую помощь.

Олег Меньшиков известен зрителям по ролям в фильмах "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник" и многим другим. А прославился он в 1982 году. Тогда 21-летний актер получил свою звездную роль - Костика в комедии "Покровские ворота". Народный артист России с 2012 года руководит художественным драматическим театром имени Ермоловой.

ИСТОЧНИК KP.RU