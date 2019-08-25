Финал The International 2019: в финале за титул сыграют OG против Team Liquid

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-25T11:16:23+03:00

В Китае подходит к концу главный мировой турнир по киберспорту в Dota 2

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25 августа в Шанхае завершается плей-офф чемпионата мира по Dota 2 - турнир The International 2019. В рамках главного киберспортивного турнира года будет разыгран призовой фонд в 34 миллиона долларов. Это - рекордная сумма в истории подобных соревнований.

В решающей игре, которая начнется в 11:10 по московскому времени 25 августа, сыграют две команды - Team Liquid против OG. В полуфинале Team Liquid победила PSG.LGD со счетом 2:1.

В турнире принимала участие команда из России - Virtus.Pro. Она вылетела на ранних стадиях турнира, заняв 9-12 места в общей классификации. Наши заработали 513 000 долларов призового фонда.

Победитель The International получить более 15 миллионов долларов, а проигравший - почти 5,5 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU