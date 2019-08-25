2019-08-25T12:07:48+03:00
Политика

Лидеры G7 выступили за усиление координации с Москвой

Однако страны «семерки» заявили, что говорить о реинтеграции с Россией пока рано
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Саммит G7: Эммануэль Макрон и его супруга Брижит пообщались с каждым из прибывших в Биарриц гостейСаммит G7: Эммануэль Макрон и его супруга Брижит пообщались с каждым из прибывших в Биарриц гостейФото: REUTERS
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На открывшемся во французском Биаррице саммите G7 лидеры стран «Большой семерки» выступили за усиление координации с Москвой, однако пока не собираются рассматривать вопрос о восстановление формата «восьмерки» с участием России.

«Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но… для реинтеграции пока рано», - цитирует агентство Франс Пресс слова дипломатического источника.

Как писал сайт kp.ru, ранее на саммите рассматривали вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с Россией. Позже эту информацию подтвердил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако, о чем договорились лидеры стран «семерки», пока официально неизвестно. Глава Белого дома также сообщил, что российский лидер Владимир Путин «вполне вероятно» будет приглашён на следующий встречу G7, которая состоится в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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