2019-08-25T02:49:42+03:00
Политика

Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России

Лидеры «Большой семерки» решили не разглашать содержание дискуссии по этому вопросу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в БиаррицеДональд Трамп и Эммануэль Макрон в БиаррицеФото: REUTERS
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Лидеры стран «Большой семерки» – Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии – на открывшемся во французском Биаррице саммите G7 обсуждали вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на одного из представителей правительства страны Восходящего Солнца.

Однако о чем они договорились, пока неизвестно: по словам собеседника агентства, содержание этой дискуссии было решено не разглашать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вернуться к формату G8 и в следующем году пригласить Россию предложил французский лидер Эммануэль Макрон, его поддержал американский коллега. Дональд Трамп заявил, что возвращение нашей страны в «Группу восьми» было бы «целесообразным решением». Сообщалось также, что он собирался поднять этот вопрос на нынешней встрече в Биаррице.

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России в этом клубе мировых держав нет с 2014 года после событий в Крыму, но теперь одновременно Вашингтон и Париж заговорили о возможности превратить G7 обратно в G8 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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