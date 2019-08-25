Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
На открывшемся во французском Биаррице саммите G7 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин «вполне вероятно» будет приглашён на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в США.
«Трамп заявил, что "вполне возможно", что Путин может быть приглашен на следующий G7», - сообщает агентство Bloomberg.
Американский лидер также подтвердил, что лидеры «семерки» обсуждали вопрос возвращения России в G7.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на саммите в Биаррице он постарается убедить лидеров стран G7 в необходимости пригласить Украину на следующую встречу «Большой семерки». Он также выступил против повторного приглашения России.
Напомним, Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились обсудить на саммите вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.
ИСТОЧНИК KP.RU