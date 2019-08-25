2019-08-25T10:10:53+03:00
Политика

Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Глава Белого дома подтвердил, что на встречи в Биаррице обсуждался вопрос возвращения России в «семерку»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7Фото: REUTERS
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На открывшемся во французском Биаррице саммите G7 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин «вполне вероятно» будет приглашён на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в США.

«Трамп заявил, что "вполне возможно", что Путин может быть приглашен на следующий G7», - сообщает агентство Bloomberg.

Американский лидер также подтвердил, что лидеры «семерки» обсуждали вопрос возвращения России в G7.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на саммите в Биаррице он постарается убедить лидеров стран G7 в необходимости пригласить Украину на следующую встречу «Большой семерки». Он также выступил против повторного приглашения России.

Напомним, Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились обсудить на саммите вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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