Во Франции официально открылся саммит G7
Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил об открытии саммита «Большой семерки» и пригласил прибывших в Биарриц лидеров стран G7 на рабочий ужин.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, французский лидер с супругой Брижит весь день встречали гостей. К вечеру съехались все. Первым прибыл глава Евросовета Дональд Туск.
Эммануэль Макрон с первой леди Франции встретили премьера Канады Джастина ТрюдоФото: REUTERS
Саммит стран «Большой официально открылся в Биаррице на юге Франции, прибывающих гостей встречают президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.
Японский премьер Синдзо Абэ прибыл на саммит с супругойФото: REUTERS
Первым прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, за ним – премьер-министры Италии Джузеппе Конте и Великобритании Борис Джонсон. Следом за ними прилетели премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Синдзо Абэ. Позже приехала канцлер Германии Ангела Меркель, а потом прилетел президент США Дональд Трамп.
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит пообщались с каждым из прибывших в Биарриц гостейФото: REUTERS
Эммануэль Макрон и его супруга Брижит перед официальным открытием саммита пообщались с каждым из прибывших в Биарриц гостей.
ИСТОЧНИК KP.RU