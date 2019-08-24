2019-08-25T00:03:03+03:00
Политика

Во Франции официально открылся саммит G7

Лидеры стран «Большой семерки» собрались за рабочим ужином [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эммануэль Макрон с супругой Брижит встретили прибывшего из Лондона британского премьера Бориса ДжонсонаЭммануэль Макрон с супругой Брижит встретили прибывшего из Лондона британского премьера Бориса ДжонсонаФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил об открытии саммита «Большой семерки» и пригласил прибывших в Биарриц лидеров стран G7 на рабочий ужин.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, французский лидер с супругой Брижит весь день встречали гостей. К вечеру съехались все. Первым прибыл глава Евросовета Дональд Туск.

Эммануэль Макрон с первой леди Франции встретили премьера Канады Джастина Трюдо Фото: REUTERS

Эммануэль Макрон с первой леди Франции встретили премьера Канады Джастина ТрюдоФото: REUTERS

Саммит стран «Большой официально открылся в Биаррице на юге Франции, прибывающих гостей встречают президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

Японский премьер Синдзо Абэ прибыл на саммит с супругой Фото: REUTERS

Японский премьер Синдзо Абэ прибыл на саммит с супругойФото: REUTERS

Первым прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, за ним – премьер-министры Италии Джузеппе Конте и Великобритании Борис Джонсон. Следом за ними прилетели премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Синдзо Абэ. Позже приехала канцлер Германии Ангела Меркель, а потом прилетел президент США Дональд Трамп.

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит пообщались с каждым из прибывших в Биарриц гостей Фото: REUTERS

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит пообщались с каждым из прибывших в Биарриц гостейФото: REUTERS

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит перед официальным открытием саммита пообщались с каждым из прибывших в Биарриц гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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