Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на китайские товары еще выше
Именно в таком ключе президент США переосмысливает вопрос обострения экономической войны с КНР
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Американский лидер Дональд Трамп сожалеет о том, что не поднял таможенные пошлины на китайские товары еще выше. Такие слова главы государства распространила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Комментарий последовал после того, как журналисты неверно истолковали сказанное Трампом на переговорах с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита G7 утром в воскресенье, 25 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU