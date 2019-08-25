Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на китайские товары еще выше

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-25T16:13:52+03:00

Именно в таком ключе президент США переосмысливает вопрос обострения экономической войны с КНР

Изменить размер текста: A A

Американский лидер Дональд Трамп сожалеет о том, что не поднял таможенные пошлины на китайские товары еще выше. Такие слова главы государства распространила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Комментарий последовал после того, как журналисты неверно истолковали сказанное Трампом на переговорах с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита G7 утром в воскресенье, 25 августа.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU