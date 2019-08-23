2019-08-23T20:51:44+03:00
В мире

Трамп порекомендовал американским компаниям уходить с китайского рынка

Американский лидер проводит незапланированное совещание по торговле
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп порекомендовал американским компаниям уходить с китайского рынкаТрамп порекомендовал американским компаниям уходить с китайского рынкаФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп проводит незапланированное совещание по торговле на фоне пошлин, направленных против КНР.

Лидер Штатов призвал американские компании уходить с рынка Китая. Также Трамп подчеркнул, что собирается ответить на решение КНР наложить новые пошлины на американские товары, пишет CNBC.

Напомним, накануне стало известно о том, что что Китай поднимет с 1 сентября и 15 декабря текущего года ввозные пошлины на 10% и 5% на продукцию из США, общая сумма составит $75 млрд. Более того, КНР снова введет дополнительные пошлины в размере 25% и 5% на американские автомобили и комплектующие.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях американский лидер Дональд Трамп призвал Apple вывести производство из Китая. Глава Белого дома заявил, что может прекратить оказывать помощь американской корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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