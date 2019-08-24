2019-08-24T15:23:20+03:00
В мире

«Издевательский протекционизм»: Китай выразил протест США из-за повышения пошлин

В Пекине заявили, что в Вашингтоне «поплатятся за содеянное»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Издевательский протекционизм»: Китай выразил протест США«Издевательский протекционизм»: Китай выразил протест СШАФото: REUTERS
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Пекин выступает решительно против очередного повышения пошлин на китайские товары со стороны Вашингтона, поскольку такие «издевательский протекционизм» оказывает давление на мир и справедливость. Соответствующие заявление опубликовало Министерство коммерции Китая.

«Это односторонний, издевательский протекционизм, поведение, оказывающее давление на мир и справедливость, нарушающее договоренности между КНР и США, а также подрывающее взаимное уважение», - говориться в документе.

В Китае заявили, что новые американские пошлины нарушают принцип взаимной выгоды и наносят серьезный урон системе многосторонней торговли. «США поплатятся за содеянное», - отмечается в опубликованном сообщении.

Напомним, в пятницу, 23 августа, Пекин принял решение повысить пошлины в размере 10% и 5% на американские товары на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. Таким образом, Китай ответил на повышение пошлин на китайские товары со стороны Вашингтона. Позже президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он всегда открыт к переговорам и у США с КНР просто «небольшая ссора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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