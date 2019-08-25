2019-08-25T20:13:33+03:00
Экономика

Китайские компании купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Теперь сделку должен согласовать антимонопольный комитет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китайские компании купили большую часть акций «Мотор Сич»Китайские компании купили большую часть акций «Мотор Сич»Фото: REUTERS
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Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group купили более 50% акций украинского завода "Мотор Сич", который производит авиационные двигатели. Об этом сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш.

Сделка направлена на согласование в антимонопольный комитет Украины. Когда последует ответ, пока неизвестно.

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет — мы не знаем", — цитирует Малыша "Громадське".

Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты неоднократно выступали против продажи украинских двигателей для самолетов КНР, а когда узнали о планах китайских компаний приобрести "Мотор Сич", попытались помешать сделке.

На следующей неделе в Киев прибудет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который должен будет изложить позицию Вашингтона по амбициям Пекина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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