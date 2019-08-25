Новый саммит "нормандского формата" пройдет в Париже
Германия и Франция планируют провести встречу на высшем уровне
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Новый саммит "нормандской четверки" пройдут в Париже в самое ближайшее время. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила на пресс-конференции на полях саммита G7.
Франция и ФРГ подчеркнули, что переговоры пройдут на высшем уровне после того, как завершится подготовка встречи советников и министров иностранных дел. К участию в мероприятии пригласят непосредственных участников "нормандского формата" - Россию и Украину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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