2019-08-25T20:02:03+03:00
Политика

Новый саммит "нормандского формата" пройдет в Париже

Германия и Франция планируют провести встречу на высшем уровне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый саммит "нормандской четверки" пройдут в Париже в самое ближайшее время. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель сообщила на пресс-конференции на полях саммита G7.

Франция и ФРГ подчеркнули, что переговоры пройдут на высшем уровне после того, как завершится подготовка встречи советников и министров иностранных дел. К участию в мероприятии пригласят непосредственных участников "нормандского формата" - Россию и Украину.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Японии произошло второе за месяц извержение вулкана Асама
Глава МИД Ирана проводит встречу с французским коллегой в Биаррице
Китайские компании купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Ассоциация коллекторов опровергла причастность к стрельбе в Красногорске
Пожар возле ЦНИИмаш в Королеве охватил площадь 600 кв. метров
Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку после удара
Поставки российского дизеля на Украину сократились вдвое
Девятилетняя китаянка переплыла пролив Цюнчжоу за 13 часов
Пляж Барселоны эвакуирован из-за сообщения о бомбе в море
Пять человек погибли при столкновении самолета с вертолетом на Майорке
В Москве таксист выстрелил в глаз своему пассажиру
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на китайские товары еще выше
Первый президент Украины назвал бессмысленной старую редакцию гимна
Команда OG стала чемпионом The International 2019 по Dota 2, заработав 15 миллионов долларов