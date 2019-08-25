Явка на выборах президента Абхазии составила более 56%

СЕГОДНЯ 21:00 2019-08-25T21:25:31+03:00

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В Абхазии завершились выборы президента республики. Итоговая явка по стране составила более 56%. Порог для признания выборов состоявшимися пройден. Такие данные предоставили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Всего по стране было открыто 152 участка. Все они закрылись ровно в 20:00 в воскресенье, 25 августа. Председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил, что данные о ходе голосования продолжают поступать в комиссию из избирательных округов.

"Процесс подсчета данных продолжается", - передает информационное агентство Абхазии.

Сайт kp.ru писал, что на должность главы республики претендуют девять кандидатов. В их числе действующий президент Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, советник министра обороны Олег Аршба, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU