В Москве составили «портрет типичного туриста»

СЕГОДНЯ 04:45 2019-08-26T05:32:53+03:00

Выяснилось, что столицу чаще всего посещают молодые люди, причем больше половины из них – мужчины

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Оказывается, большинство гостей российской столицы – как из других регионов страны, так и зарубежных – это молодые люди в возрасте до 34 лет, причем больше половины из них – мужчины. Об этом свидетельствуют итоги соцопроса, проведенного столичным комитетом по туризму.

Среди приезжающих в Москву россиян 77,5% составляют те, кто родился после 1981 года, ровно треть из них – молодежь от 18 до 24 лет, 53,2% – представители сильного пола.

Возраст 63,6% иностранных гостей столицы не превышает 34 года, 28% туристам из дальнего зарубежья от 18 до 24 лет, и только 19,9 процентам из них – от 35 до 44 лет. Мужчин же среди иностранцев в Москве тоже больше половины: 57,2%.

Большинство туристов, посещающих Москву, — молодые люди в возрасте до 34 летФото: Евгения ГУСЕВА

«Москва привлекает молодежь тем, что здесь всегда проводятся многочисленные фестивали, культурные и развлекательные события, спортивные мероприятия. Одновременно в столице развивается транспортная инфраструктура, создаются новые сервисы для туристов, что делает российскую столицу еще более привлекательной для путешествий», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Таким образом, «портрет типичного туриста» выглядит так: активный молодой человек, который тратит деньги на впечатления, а не на вещи, потому что путешествия и возможность увидеть мир для него важнее материальных благ.

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ИСТОЧНИК KP.RU