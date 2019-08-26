Минсельхоз вернет в обращение 4,8 млн га земель

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-26T08:53:28+03:00

Минсельхоз планирует вернуть огромные площади земли в оборот, чтобы повысить объемы производимой продукции Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Это произойдет до 2024 года

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Минсельхоз планирует вернуть в оборот 4,8 млн га земель. Это произойдет к 2024 году, а достигнуть таких показателей удастся благодаря конфискации неиспользуемых земель у бизнесменов.

Возврат участков возможен при следующих условиях: земля должна не использоваться предпринимателем более трех лет.

В ведомстве уже подготовили проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения».

Эксперты отмечают, что данный регламент с одной стороны, позволит вернуть земли, а с другой стороны – мощная коррупционная схема.

- Многие бизнесмены в перестроечной время выкупили участки по бросовым ценам, но не ведут хозяйственную деятельность на этой земле, используют ее как пассивный актив. Ждут, когда участки подорожают, чтобы продать, - пояснил «Известиям» академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга.

Стратегия развития зернового комплекса России напрямую нуждается в данном шаге. В 1990-х годах было потеряно примерно 40 млн га пашни, сегодня их использовать невозможно, сказались 25 лет запустения.

ИСТОЧНИК KP.RU