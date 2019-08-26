Минсельхоз вернет в обращение 4,8 млн га земель
Минсельхоз планирует вернуть в оборот 4,8 млн га земель. Это произойдет к 2024 году, а достигнуть таких показателей удастся благодаря конфискации неиспользуемых земель у бизнесменов.
Возврат участков возможен при следующих условиях: земля должна не использоваться предпринимателем более трех лет.
В ведомстве уже подготовили проект изменений в ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения».
Эксперты отмечают, что данный регламент с одной стороны, позволит вернуть земли, а с другой стороны – мощная коррупционная схема.
- Многие бизнесмены в перестроечной время выкупили участки по бросовым ценам, но не ведут хозяйственную деятельность на этой земле, используют ее как пассивный актив. Ждут, когда участки подорожают, чтобы продать, - пояснил «Известиям» академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга.
Стратегия развития зернового комплекса России напрямую нуждается в данном шаге. В 1990-х годах было потеряно примерно 40 млн га пашни, сегодня их использовать невозможно, сказались 25 лет запустения.
ИСТОЧНИК KP.RU