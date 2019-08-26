Гуайдо призвал страны G7 обсудить кризис в Венесуэле вместе с РФ и КНР

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-26T09:42:19+03:00

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Провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо обратился к странам-участницам Группы семи с просьбой привлечь Россию, Китай и Кубу к обсуждению политического кризиса в Боливарианской Республике.

Политик надеется, что у международного сообщества получится переубедить эти государства, которые продолжают поддерживать официальный Каракас.

"Все демократические страны мира должны ясно донести режиму [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, что систематические нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия", - сказал Гуайдо.

По его мнению, каждая из стран G7 должна запросить встречу с послами России, КНР и Кубы и потребовать от них высказаться аналогичным образом. Также оппозиционер призвал внести тему венесуэльского кризиса в повестку следующего саммита "Большой семерки". Политик хочет, чтобы в рамках этой встречи была затронута возможность введения санкций против "нарушителей прав человека", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Москва и Пекин продолжают поддерживать Каракас как на политической арене, так и в социальной сфере. Обе страны ранее направляли в Венесуэлу гуманитарную помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU