Венесуэла получила гуманитарную помощь из России

СЕГОДНЯ 16:42 2019-02-20T16:42:43+03:00

Речь идет, прежде всего, о лекарствах и медицинском оборудовании

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В аэропорт Каракаса прибыла гуманитарная помощь из России, в состав которой вошли, прежде всего, лекарства и медицинское оборудование. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом транспортировки груза.

По его словам, в скором времени все медикаменты дойдут то простых граждан республики.

"Груз прибыл, в ближайшее время он будет передан венесуэльцам. Время проведения церемонии передачи уточняется", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия передала Венесуэле всего около 300 тонн гуманитарного груза. Поставка осуществлялась легально через международный аэропорт. Об этом сообщил сам президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. При этом от американской помощи глава государства наотрез отказался, хотя США неоднократно пытались провезти гумпомощь через границу.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU