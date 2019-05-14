2019-05-14T12:28:05+03:00
В мире

Венесуэла получила гуманитарную помощь от Китая

В Боливарианскую республику было доставлено свыше 70 тонн медикаментов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай направил медикаменты в ВенесуэлуКитай направил медикаменты в ВенесуэлуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Венесуэла получила переданную Китаем гуманитарную помощь в виде 70 тонн медикаментов. Грузовой самолет авиакомпании Suparna Airlines прибыл в аэропорт Майкетия в понедельник, 13 мая. Его встречал лично министр здравоохранения Боливарианской республики Карлос Альварадо.

По словам главы ведомства, в ближайшие шесть месяцев в страну будут доставлены медикаменты и расходные материалы на общую сумму 104 миллиона долларов. Ожидается, что это позволит минимизировать воздействие "преступной блокады", которая была введена "североамериканской империей", передает Венесуэльское агентство новостей.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия также отправляла в латинскую республику медикаменты и медицинское оборудование. Официальный Каракас принимает любую помощь для населения, кроме той, что пытаются провезти сторонники оппозиционных властей.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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