2019-08-26T09:29:07+03:00
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание компании «Мостострой»

Украинские правоохранители разыскивают двух подозреваемых на мопеде [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция перекрыла движение на улице ПаньковскойПолиция перекрыла движение на улице Паньковской
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В ночь на понедельник, 26 августа, в центре Киева прогремел взрыв: неизвестные обстреляли здание компании «Мостострой» из гранатомета. Это случилось около часа ночи (время совпадает с московским) на улице Паньковская, но громкий хлопок разбудил жителей нескольких районов города.

По данным издания «Информатор Киев», граната попала в окно на четвертом этаже, повреждены также стекла на третьем и пятом этажах. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на дороге рядом со зданием отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

Граната попала в одно из окон на четвертом этаже дома

Граната попала в одно из окон на четвертом этаже дома

Движение на улице Паньковская перекрыли: там всю ночь работали полицейские, кинологи и взрывотехники, подъехали спасатели и медики «Скорой помощи». К счастью, обошлось без пострадавших.

Источники издания сообщили, что правоохранители разыскивают двух подозреваемых, умчавшихся с места происшествия на мопеде. В городе ввели оперативный план «Сирена», но пока никого не задержали.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Киеве. Например, как писал сайт kp.ru, 13 июля там обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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