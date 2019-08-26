2019-08-26T09:35:17+03:00
Общество

В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев агрессивных собак

Собаководу грозит до трех лет тюрьмы, если собака причинила тяжкий вред человеку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владелец агрессивной породы собак может поплатиться рублем или даже свободой за нападение животного на человека. С такой инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. В тексе обращения, как сообщает RT, он просит дополнить Уголовный кодекс статьей 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

Минимальным штрафом в размере 200 тысяч рублей Аманлиев предлагает наказывать владельцев собак, которые выгуливали собаку бойцовской породы без намордника на неогороженной территории, и если животное напало на прохожего и причинило легкий вред его здоровью.

За причиненный вред средней степени тяжести собаковод заплатит уже 400 тысяч, согласно предложению общественника. При этом владельца животного могут отправить на обязательные работы на 250 часов.

За тяжкий вред здоровью - лишение свободы на три года. А максимальное наказание -пять лет тюрьмы, если животное убило человека.

- Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом, — сказано в тексте обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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