У берегов Индонезии ищут грузовое судно с 25 моряками на борту

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-26T10:24:19+03:00

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Грузовой корабль с 25 моряками на борту пропал у берегов Индонезии. Как сообщает агентство Синьхуа, торговое судно перевозило никелевую руду. Глава пресс-службы Национального поисково-спасательного управления республики Юсуф Латиф сообщил, что был получен сигнал бедствия с корабля MV Nur Allya. После моряки перестали выходить на связь.

Торговое судно ищут спасатели. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Известно, что корабль двигался в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси. Поиски начались еще вечером 25 августа. Из-за плохой погоды ночью операцию пришлось прекратить. Одной из причин «пропажи» корабля как раз могла стать погода.

Похожее ЧП произошло несколько лет назад недалеко от Багамских островов. При урагане «Хоакин» исчезло грузовое судно «Эль-Фаро» с 33 членами экипажа на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU