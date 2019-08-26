Молодой ученый Института X-BIO ТюмГУ выиграл грант РФФИ на исследования глобального потепления

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-26T10:17:09+03:00

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Условием предоставления гранта РФФИ был выбор новой научной организации для реализации масштабного исследовательского проекта. Такой площадкой стал Институт X-BIO Тюменского государственного университета. Здесь, в международной комплексной лаборатории, созданной по проекту SASCHA, проводятся исследования в области почвоведения и палеонтологии беспозвоночных.

В центре исследовательского проекта Павла Смирнова – глобальные катастрофические потепления прошлого, крупнейшее из которых произошло примерно 55 млн лет назад. Причем, многочисленные зарубежные исследовательские группы рассматривают современные климатические изменения и «глобальное потепление» как прямые аналоги событий того времени.

В течение ближайших трех лет Смирнов в Институте X-BIO ТюмГУ будет работать над проектом «Седиментология и геохимия морских кремнистых формаций Западной Сибири в контексте катастрофических термальных событий палеоцена и эоцена». Материалом для изучения послужат широко распространенные в Зауралье и Тургайской ложбине кремнистые горные породы, которые и хранят в себе информацию о событиях далекого прошлого. В рамках проекта также будут проведены масштабные полевые исследования, охватом от Северного Зауралья на севере до склонов Мугоджарских гор в Казахстане на юге.

Новые сведения, добытые тюменскими исследователями в рамках проекта, пополнят данные по Западной Сибири и станут доступны для сравнительного анализа ученым по всему миру, что позволит более эффективно искать ответы на стоящие перед человечеством вызовы в части глобальных климатических трансформаций, свидетелями которых мы сейчас являемся.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

ИСТОЧНИК KP.RU