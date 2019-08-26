2019-08-26T11:07:18+03:00
Политика

Сторонники Трампа запустили кампанию по дискредитации критикующих его СМИ

К настоящему моменту удалось обработать архивные данные за последние 10 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Группа консервативно настроенных сторонников президента США Дональда Трампа запустили кампанию по дискредитации СМИ, которые критикует деятельность главы государства и выставляют его в плохом свете.

На настоящий момент активистам удалось собрать и обработать архивные данные как минимум за последние 10 лет. Речь идет, прежде всего, о постах в социальных сетях и публичных заявлениях работников СМИ, которые могли бы навредить репутации компаний-работодателей. Также под проверку попадают родственники журналистов и семьи политических активистов.

Организаторы кампании уже опубликовали информацию о ряде компрометирующих высказываний. Среди авторов публикаций - сотрудники газет The New York Times и The Washington Post, а также телекомпании CNN. Многие из фраз вырваны из контекста или содержат неточности.

Источник газеты The New York Times уточняет, что сторонникам Трампа удалось обнаружить данные, которые могут навредить карьерам нескольких сотен людей. Более подробная информация будет опубликована в преддверии выборов президента США в 2020 году.

Сайт kp.ru писал, что американский лидер неоднократно критиковал СМИ. Он обвинял журналистов в распространении "фейковых" новостей и подрыве экономики страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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