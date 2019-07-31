Трамп объяснил свои посты в Twitter желанием защититься от нападок СМИ

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-31T14:26:01+03:00

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Президент США Дональд Трамп стал активным пользователем Twitter не из любви к общению в социальных сетях, а в попытке защититься от "нападок" со стороны американских СМИ. Такое объяснение дал сам глава государства.

"Если бы они честно освещали [мою деятельность], мне даже не пришлось бы писать сообщения в Twitter. Это моя единственная форма защиты", - сказал президент.

При этом на вопрос о том, сожалеет ли он хотя бы об одном из написанных им постов, Трамп ответил: "Не особо". Недовольство главы Белого дома вызывает лишь то, что СМИ делают новость из любой его записи, даже с пожеланием доброго утра.

Также большой проблемой являются ретвиты. По словам Трампа, идея о копировании сообщения на свою страницу может "звучать здорово" лишь на первый взгляд - здесь стоит учитывать репутацию автора поста, которая потом может "выйти боком", передает C-Span.

Сайт kp.ru писал, что ранее американскому лидеру в судебном порядке запретили банить подписчиков в Twitter. Апелляционный суд пришел к выводу, что такие действия нарушают первую поправку Конституции о свободе слова.

ИСТОЧНИК KP.RU