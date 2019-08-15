2019-08-15T23:33:32+03:00
В мире

Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США

Американский лидер уверен, что «фейковые новости» направлены и на то, чтобы навредить ему лично
Мария ИГНАТЬЕВА
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Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику СШАТрамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытках подорвать американскую экономику. По мнению главы Белого дома, публикуя «фейковые новости», журналисты хотят навредить ему лично.

- Поддельные СМИ делают все возможное, чтобы разрушить экономику, потому что считают, что это плохо для меня и моего переизбрания. Их проблема в том, что экономика слишком сильна, и мы скоро выиграем в торговле, и все это знают, включая Китай! – написал в своем аккаунте в Twitter Трамп.

Напомним, что ранее в США зафиксировали новый признак грядущей рецессии. Краткосрочные государственные облигаций превысили доходность долгосрочных. Что вызвало резкое проседание американских фондовых индексов. Эксперты сообщали о возможном серьезном замедлении роста ВВП в стране на полгода или больше, а также о большой вероятности спада производства на этом фоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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