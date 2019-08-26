Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"
Речь идет о разработанном в Вашингтоне плане по урегулированию конфликта
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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Израиль и Палестина оценят разработанный Вашингтоном план по урегулированию ближневосточного конфликта и согласятся на "сделку века". Такая фраза прозвучала на саммите Группы семи, который проходит во французском Биаррице.
"И те, и другие после десятилетий противостояния уже устали от сражений", - заявил президент США.
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ИСТОЧНИК KP.RU