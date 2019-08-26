Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-26T11:53:32+03:00

Речь идет о разработанном в Вашингтоне плане по урегулированию конфликта

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Израиль и Палестина оценят разработанный Вашингтоном план по урегулированию ближневосточного конфликта и согласятся на "сделку века". Такая фраза прозвучала на саммите Группы семи, который проходит во французском Биаррице.

"И те, и другие после десятилетий противостояния уже устали от сражений", - заявил президент США.

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ИСТОЧНИК KP.RU