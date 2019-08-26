2019-08-26T11:53:32+03:00
Политика

Трамп уверен, что Израиль и Палестина согласятся на "сделку века"

Речь идет о разработанном в Вашингтоне плане по урегулированию конфликта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Израиль и Палестина оценят разработанный Вашингтоном план по урегулированию ближневосточного конфликта и согласятся на "сделку века". Такая фраза прозвучала на саммите Группы семи, который проходит во французском Биаррице.

"И те, и другие после десятилетий противостояния уже устали от сражений", - заявил президент США.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленинградская область стала регионом с наименьшим количеством чиновников
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 8 сентября
Кто в Крым, а кто –в «Одноклассники»: Три четверти россиян проводят лето в соцсетях
Арестованное имущество Абызова оценивается в 27 миллиардов рублей
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Госпитализированного с инфарктом Петра Мамонова готовят к операции
Пьяный полицейский из Москвы устроил ДТП и ударился в бега
Россиянам в цирке больше всего нравятся клоуны и дрессированные животные
Сторонники Трампа запустили кампанию по дискредитации критикующих его СМИ
"Возвращаемся к диалогу": США и Китай готовы обсуждать торговые вопросы
Молодой ученый Института X-BIO ТюмГУ выиграл грант РФФИ на исследования глобального потепления
В Госдуме считают новые санкции США местью за отказ России от капитуляции
У берегов Индонезии ищут грузовое судно с 25 моряками на борту
Глава Мюнхенской конференции объяснил, почему не стоит возвращаться к G8
Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Донецком
В России начали производить бомбардировщик-ракетоносец, созданный по схеме «летающее крыло»
В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев агрессивных собак
В Киеве из гранатомета обстреляли здание компании «Мостострой»
Педагоги и родители рассказали, чего ждут от системы образования в России
Гуайдо призвал страны G7 обсудить кризис в Венесуэле вместе с РФ и КНР
В столкновениях с демонстрантами в Гонконге пострадали 15 полицейских
Предварительные итоги выборов в Абхазии станут известны после 11:00
Минсельхоз вернет в обращение 4,8 млн га земель
Вооруженные силы Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность
Компания Disney поделилась первым Снимком со съемок приквела мультфильма «101 далматинец».
Космонавт Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз"
Авиация Израиля нанесла удар по Сектору газа
СПЧ подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы