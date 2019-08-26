2019-08-26T13:12:17+03:00
Политика

В Кремле не считают провокацией предложение Трампа возвращении к формату G8

Пресс-секретарь Президента России при этом отметил, что возвращение в «большую восьмерку» - не самоцель России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского президента вернуться к формату «восьмерки» с участием России в следующем году.

-Возвращение в G7 не самоцель для России. Вместе с тем, мы не отказывались ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собираемся, - сообщил пресс-секретарь Президента России.

Напомним, тему встречи G8 Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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