В Кремле не считают провокацией предложение Трампа возвращении к формату G8
Пресс-секретарь Президента России при этом отметил, что возвращение в «большую восьмерку» - не самоцель России
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Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского президента вернуться к формату «восьмерки» с участием России в следующем году.
-Возвращение в G7 не самоцель для России. Вместе с тем, мы не отказывались ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собираемся, - сообщил пресс-секретарь Президента России.
Напомним, тему встречи G8 Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону.
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ИСТОЧНИК KP.RU