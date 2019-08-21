Германия прокомментировала заявление Трампа о возвращении к формату G8
Берлин принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности возвращения формата «восьмерки» с участием России.
Правительство Германии добавило, что рассматривать подобные инициативы стоит начинать, когда будет видна перспектива устранения причин предыдущего возвращения к формату G7. В их числе, участия Москвы, как заявил представитель Бундестага, в «дестабилизации ситуации на востоке Украины»
"Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата" – передает ТАСС заявление официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.
Ранее стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили о готовности пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в 2020 году. Лидеры стран обсудили это решение во время недавно состоявшегося телефонного разговора. Обсуждение идеи возвращения к формату G8 Трамп планирует на предстоящем саммите, который пройдет с 24 по 26 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU